1 Gegia e il commento su Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ieri sera è stata votata come la preferita dal pubblico. In questo modo ha avuto una grande opportunità, ovvero mandare al televoto della prossima settimana uno dei vipponi che erano in nomination con lei in quel momento. Dopo aver mandato a posto Pamela Prati, perché l’ha rivalutata nei giorni, e diversi altri ne sono rimaste solo due. Stiamo parlando di Gegia e Giaele De Donà.

Di quest’ultima ha detto che non pensa sia cattiva e anche se non si sono molto simpatiche con lei si diverte molto a litigare. Di conseguenza ha mandato in nomination diretta Gegia, la quale non l’ha presa particolarmente bene. L’attrice, infatti, si è lamentata accusandola di starsi accanendo su di lei. Antonella, invece, si è giustificata sostenendo che per forza uno di loro doveva andare al televoto e per forza di cose è stata lei.

Qui di seguito, inoltre, vediamo un video in cui Gegia fa una nuova uscita infelice parlando di Antonella Fiordelisi. Si trova sul divano nel post puntata mentre chiacchiera con Carolina e Nikita delle nomination appena fatte. La Marconi le chiede quante persone l’abbiano votata e la vippona risponde: “Io non ho preso votazioni, nessuna… A me mi ci ha mandato direttamente la zocc**etta“. Una frase che ha fatto discutere tantissimo il web, il quale l’è andata contro.

Si sa che dopo quanto accaduto con Marco Bellavia, Antonella non vede di buon occhio Gegia e più volte le ha detto che è una persona insensibile. In diversi momenti hanno litigato e bisticciato. Andiamo, per esempio, a rivedere una discussione avvenuta in giardino poco dopo l’uscita di Giovanni Ciacci dalla Casa. Cosa c’entra l’ex vippone in tutto questo? Andiamo a scoprirlo insieme. Continuate a leggere…