1 La gelosia di Antonella Fiordelisi

L’ingresso di Micol Incorvaia nella Casa del GF Vip è stato davvero un colpo basso per Antonella Fiordelisi. La vippona è infastidita dal fatto che la ragazza possa aver avuto una relazione con Edoardo Donnamaria. Mentre si trovano in stanza da letto a scambiarsi le coccole, Antonella ed Edoardo sono tornati sulla questione.

Antonella Fiordelisi ha manifestato a voce alta i suoi pensieri, senza mai guardare in faccia Edoardo: “Non so come sia partita la cosa, ma ti piaceva tanto”. Il ragazzo ha puntualizzato però: “Mi è piaciuta”. Così la ragazza partenopea ha approfondito la questione e cercato di capire di più su questo vecchio flirt. Donnamaria è parso stranito dalle tante domande, ma ha comunque risposto sottolineando come Micol sia una brava e intelligente ragazza.

A quel punto la domanda precisa di Antonella Fiordelisi sul perché fosse finita tra loro. Quesito che ha irritato Edoardo Donnamaria, ma nonostante tutto è riuscita a strappargli qualche informazione: “Non eravamo compatibili e non c’è un motivo preciso”. Il vippone ha spiegato che tra loro era semplicemente finita l’intesa, con un po’ di difficoltà. Queste parole non hanno molto convinto la giovane, la quale ha continuato a indagare.

Queste parole, però, sembrano aver un po’ infastidito Antonella, rassegnata sul da farsi. Si aspettava di ricevere risposte differenti probabilmente (CLICCA QUI PER IL VIDEO). Tra i Donnalisi quindi pare non esserci pace. L’entrata di Micol nella Casa ha suscitato la gelosia di Antonella Fiordelisi. Atteggiamento che ha portato Edoardo a covare e maturare rancori. Continua per scoprire cosa è accaduto ancora…