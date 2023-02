NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Febbraio 2023

GF Vip 7

Cosa accadrà stasera al Grande Fratello Vip 7

Tra poche ore su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, e come al solito assisteremo a un colpo di scena dietro l’altro. Le tensioni in casa sono ormai alle stelle e tra i Vipponi si sono formate due fazioni distinte e separate. Nel mentre il gruppo inizia a stringersi sempre di più in vista della finale, che sembrerebbe essere prevista per il prossimo 3 aprile. Stasera come se non bastasse ci sarà una nuova eliminazione e a scontrarsi al televoto ci sono Nicole Murgia, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Sarah Altobello, Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon. Le anticipazioni ci svelano anche che ci saranno ben due sorprese che coinvolgeranno Sarah e Luca Onestini. Proprio l’ex tronista di Uomini e Donne infatti incontrerà il suo amico Raffaello Tonon, e di certo non mancheranno le emozioni.

Poco fa inoltre è arrivata una notizia che sta già facendo discutere il web. In diretta su Canale 5, nel corso del daytime del reality show, Alfonso Signorini ha annunciato che questa sera per alcuni Vipponi potrebbero arrivare alcuni provvedimenti disciplinari. Il motivo? Quello che è accaduto durante la festa di Carnevale.

Nel corso della serata infatti come sappiamo gli animi si sono scaldati, e ci sono state diverse liti che hanno attirato l’attenzione del web. Non sono mancate anche parole molto forti, che potrebbero aver spinto gli autori del Grande Fratello Vip 7 a prendere dei provvedimenti verso alcuni Vipponi.

Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere la diretta di questa sera per scoprirlo. Appuntamento come sempre alle 21.45.