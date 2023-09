Spettacolo

Vincenzo Chianese | 15 Settembre 2023

Sorpresa per Oriana Marzoli

In queste ore è partita il Gran Hermano Vip, l’edizione spagnola del Grande Fratello Vip, e tra i concorrenti del reality show c’è anche Oriana Marzoli. A distanza di pochi mesi dalla fine della sua esperienza in Italia, l’influencer ha deciso di mettersi nuovamente alla prova e così ha deciso di entrare a far parte del cast di Vipponi. La sua scelta tuttavia, come sappiamo, è stata anche motivo di discussione con Daniele Dal Moro, che però successivamente ha deciso di supportare e sostenere la sua fidanzata. A oggi sembrerebbe che tutto sia tornato a funzionare tra la coppia, e di certo in molti si aspettano già che l’ex tronista possa arrivare in Spagna per fare una sorpresa alla sua compagna nelle prossime settimane.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, ieri sera, nel corso della prima puntata del Gran Hermano Vip, Oriana ha ritrovato qualcuno che il pubblico italiano conosce molto bene. Di chi parliamo? Nientemeno che di Michael Terlizzi. Come in molti ricorderanno, il figlio di Franco Terlizzi ha preso parte al GF 16, condotto da Barbara d’Urso. Ma non solo. Nel 2020 è stato tra i protagonisti di Mujeres y Hombres e y Viceversa, format spagnolo di Uomini e Donne.

Proprio in questa occasione, Terlizzi aveva fatto la conoscenza di Oriana Marzoli e così ieri i due si sono ritrovati. L’influencer tuttavia inizialmente non ha riconosciuto Michael, e lo stesso ex gieffino ha ricordato alla Marzoli dove si erano già incontrati. Ma non solo. Terlizzi ha infatti anche svelato a Oriana di conoscere anche Daniele Dal Moro, col quale ha condiviso l’esperienza al GF 16.

Ma cosa accadrà dunque nelle prossime settimane tra Michael e Oriana? Ma soprattutto, Daniele arriverà in Spagna per fare una sorpresa alla sua compagna? Non resta che attendere per scoprirlo.