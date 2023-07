NEWS

Nicolò Figini | 14 Luglio 2023

In un nuovo video postato sui suoi spazi social Antonella Fiordelisi si è trasformata in professoressa

Antonella Fiordelisi diventa professoressa

In queste ultime ore Antonella Fiordelisi ha pubblicato un video all’interno del quale si è finta una professoressa di latino e allo stesso tempo anche una studentessa. Nel filmato, che potete trovare anche qui sotto, insegna alcune regole base. Si parte con l’ex vippona che esclama: “Buongiorno e benvenuti alla prima lezione di Latino“.

L’inquadratura, quindi, si sposta sulla finta studentessa che interpreta. Vediamo una ragazza che ascolta la musica e che non presta alcuna attenzione all’insegnante. Quest’ultima poi riprende a parlare: “Imparare il latino vi aiuta a capire meglio il significato delle parole italiane“.

La prima lezione che spiega la professoressa Antonella Fiordelisi è che in latino non ci sono gli articoli come nella lingua italiana. Poi spiega le declinazioni: “Le declinazioni sono cinque. La quarta e la quinta non sono molto usate perché ci sono pochissime parole che appartengono a queste due declinazioni“. Ecco che la campanella suona e la studentessa esulta. Nel mentre l’insegnante dà appuntamento alla prossima lezione.

Sul web questo video ha generato molte risate. C’è chi ha scritto “Ti giuro, ho le lacrime” ma anche “Sei una grande. Adoro le tue lezioni di latino. Grazie Doc“. Insomma, un vero e proprio successo tra i follower sui social.

Non è la prima volta che Antonella Fiordelisi pubblica dei simpatici filmati sui social. Qualche tempo fa, infatti, ne aveva caricato uno in cui compariva lei a sei anni. Qui si presentava per poi scoppiare in una fragorosa risata.

