Andrea Sanna | 14 Luglio 2023

GF Vip 7

La chat fake di Oriana Marzoli

La rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è uno degli argomenti di discussione del momento e nelle scorse ore una chat fake, creata per gioco da alcuni utenti, ha generato il panico sul web.

Su Twitter ha iniziato a circolare una chat fake in cui, come mostrato dagli screen, si vedrebbero le OMG (ovvero Oriana, Micol e Giaele) più Nicole alle prese con un’interessante conversazione. La finta chiacchierata vedrebbe al centro del discorso Daniele Dal Moro e una serie di pensieri su alcune dichiarazioni fatte dal veneto e non solo. Insomma si tratta di uno scambio di messaggi tra amiche talmente reale che qualcuno ci è quasi cascato.

Dopo Micol Incorvaia che è intervenuta con alcuni tweet, chiedendo pure di evitare di essere buttata in mezzo a queste storie, è successo dell’altro. Questo perché come dicevamo l’ex vippona ha girato tutto nella vera chat in cui sono presenti Oriana Marzoli, Nicole Murgia e Giaele De Donà. L’attrice romana ci ha tenuto a smentire, registrando lo schermo del suo telefono in cui compaiono le finte chat inviate al vero gruppo di amiche.

Nicole Murgia dunque, ha pensato bene di dire la sua. L’ex concorrente del GF Vip ha detto che la gente dovrebbe farsi una vita anziché inventarsi queste cose. Poi ha fatto sapere: “Ovviamente già denunciate alla polizia postale”.

Storia Instagram di Nicole Murgia

C’è da dire, però, che queste finte conversazioni hanno generato un nuovo “drama”. Questo perché come vi abbiamo raccontato in un articolo precedente il fandom nei media in basso ha notato qualcosa di strano. Si vede un video di TikTok dove si parla di uomini narcisisti patologici e degli scatti di Daniele Dal Moro estrapolati da Instagram.

Situazione questa che ha scatenato l’ira del veneto che poi, in lacrime, si è difeso dagli attacchi, dando poi contro a Nicole Murgia pubblicamente e in privato.