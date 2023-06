NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Giugno 2023

La reazione di Antonella Fiordelisi

Negli ultimi giorni, come ormai tutti sappiamo, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno vissuto un momento non semplice. Gli ex Vipponi infatti hanno affrontato un momento di crisi, che tuttavia a oggi sembrerebbe essere superato. Ciò nonostante proprio il conduttore ha deciso di allontanarsi, almeno per il momento, dai social, e così la schermitrice, commentando la scelta del suo fidanzato ha affermato: “Edoardo non farà più storie con me sui social. Quindi non me le chiedete più. Dice che vuole mantenere la privacy“. Successivamente a intervenire è stato anche lo stesso Donnamaria, che spiegando il suo punto di vista ha aggiunto:

“Non credo ci sia nulla di strano nel litigare in una coppia. Io mi diverto sui social, le storie con lei mi diverto a farle, perché magari mostro un lato di lei che lei da sola non mostrerebbe. Però lei ha un rapporto particolare con i social, è il suo lavoro. Mi rendo conto che ogni tanto siano un po’ invasivi. Io credo che sia una decisione per lei. Ovviamente non è definitiva. […] I social mi piace usarli come strumento per rimanere in contatto con le persone che ci seguono e ci vogliono bene. Sono anche qualcosa di utile, non solamente per quanto riguarda la sfera personale. Non deve essere però costante”.

Nel mentre in queste ore sui social alcuni fan dei Donnalisi hanno commentato con simpatia la decisione di Edoardo Donnamaria di allontanarsi dai social. A non passare inosservati sono stati anche alcuni post di Antonella Fiordelisi, che a sua volta ha scritto dei tweet, chiaramente ironici, sulla scelta del suo fidanzato.

Nonostante la decisione di Edoardo però, sembrerebbe che le cose tra i due ex Vipponi stiano procedendo nel migliore dei modi. La coppia infatti pare aver superato il momento di crisi vissuto di recente e avrebbe così voltato pagina.