Andrea Sanna | 20 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Le prime parole di Marco Mazzoli

Marco Mazzoli è il vincitore di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Lo speaker de Lo Zoo di 105 è parso davvero incredulo e sui social ci ha tenuto a festeggiare con i propri follower. Non appena tornato in albergo, ha preso possesso del suo telefono e registrato alcune storie su Instagram:

“Eccomi ragazzi, mamma mia! Io non ci posso credere. Quante cose ho da raccontarvi ancora. Sono appena tornato in albergo. Abbiamo preso l’elicottero non appena finita la puntata. Sono qua in stanza con la Stefy. Sto realizzando adesso tutto quello che è successo. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno votato e fatto vincere questa roba assurda, che non volevo fare. Ma vi rendete conto? Non mi riconosco più”.

Successivamente Marco Mazzoli ha chiesto ai fan qualche minuto per riprendersi dopo la tanta emozione vissuta poco prima, continuando a ringraziare tutti per averlo premiato.

Sui social Marco Mazzoli ha deciso di mostrare altri momenti ancora. In una prima storia lo vediamo per esempio mangiare il suo primo pacco di patatine da tanto tempo. Nello stesso video il vincitore de L’Isola dei Famosi ha informato che avrebbe preso, da lì a poco, l’elicottero. Insieme a lui anche Luca Vetrone (arrivato secondo).

In altri spezzoni di video qua e là, Marco Mazzoli si è mostrato in compagnia dei suoi compagni d’avventura, con cui ha deciso poi di andare anche a cena insieme per festeggiare. Tutti insieme hanno fatto un brindisi e il primo Marco l’ha voluto dedicare a Paolo Noise, che tanto avrebbe voluto essere lì con loro, ma che a causa di un problema di salute è stato costretto al ritiro forzato.

Marco Mazzoli non vede l’ora di tornare in Italia e poter festeggiare con familiari e amici questo straordinario traguardo per lui!