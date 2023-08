Antonella Fiordelisi avvistata in lacrime: la segnalazione

NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Agosto 2023

La segnalazione su Antonella Fiordelisi

In queste settimane Antonella Fiordelisi è stata una delle principali protagoniste del gossip. Pare infatti che l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 7 abbia messo un punto definitivo alla sua relazione con Edoardo Donnamaria, e che al momento non ci sia possibilità di un ritorno di fiamma. La schermitrice e il conduttore infatti hanno anche smesso di seguirsi sui social, e pare dunque che entrambi stiano andando per la propria strada. Pochi giorni fa tuttavia i Donnalisi sono stati avvistati insieme, dopo aver partecipato a una serata in Calabria che tuttavia era stata organizzata prima della rottura. Dopo l’evento, stando alle voci di corridoio, proprio Antonella si sarebbe sfogata con alcuni fan, e sarebbe scoppiata in lacrime.

In queste ultime ore come se non bastasse è arrivata un’altra segnalazione, che sta già facendo discutere il web. Deianira Marzano infatti ha pubblicato il messaggio ricevuto da una fan, che ha affermato di aver avvistato la Fiordelisi in lacrime in un hotel di Vietri. Tuttavia non ci sono foto che proverebbero l’accaduto e quindi vi invitiamo naturalmente a prendere il pettegolezzo come tale.

I fan intanto continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Tuttavia pare che a oggi tra i due non ci sia stato ancora alcun tipo di chiarimento. Non è escluso però che nei prossimi giorni gli ex Vipponi del Grande Fratello Vip 7 riescano a lasciarsi le incomprensioni alle spalle, decidendo di darsi un’altra occasione.

Non resta dunque che attendere per scoprire quello che potrebbe accadere e nel mentre fare un grande in bocca al lupo ad Antonella e a Edoardo.