Antonella Fiordelisi e quel like a un tweet contro Oriana: è polemica

NEWS

Debora Parigi | 1 Aprile 2023

GF Vip 7

L’accusa social degli utenti su Antonella Fiordelisi

Quando si dice “predica bene, ma razzola male”. È quello che alcuni utenti social pensano di Antonella Fiordelisi riguardo le sue parole che poi vanno a cozzare con i suoi like. Cosa è successo? La notizia riguarda un post che lei ha messo nelle storie del sul profilo Instagram e un like che ha messo a un tweet non proprio bello su Oriana Marzoli.

Su Twitter un utente ha fatto notare una storia di Antonella in cui ha scritto: “L’ignoranza è una patologia che colpisce molte persone. I sintomi sono: la cattiveria, l’invidia e la maleducazione”. Una frase su cui possiamo trovarci tutti d’accordo, più o meno, nel senso che fa capire una sua risposta a un approccio sbagliato di certe persone. Insomma una frase contro gli hater. Come darle torto quindi?

Ma sempre lo stesso utente ha fatto notare che proprio Antonella Fiordelisi scrive sì queste frasi, ma mette i like a commenti molto offensivi nei confronti di altre persone. In questo caso la persona presa di mira è Oriana Marzoli. Il tweet a cui la Fiordelisi ha messo il like diceva “la nana la sera della finale”. E c’era ad accompagnare la frase una foto di Enzo Iacchetti vestito da donna ai tempi in cui andava a C’è posta per te con il collega Ezio Greggio.

della doc ci ha sempre colpito la coerenza e il tempismo indubbiamente pic.twitter.com/PGJU9YUfm9 — federic🐉 (@federic0x1) April 1, 2023

Come detto, questa cosa ha fatto molto arrabbiare i fan di Oriana Marzoli e in generale chi proprio non sopporta Antonella. Viene fatto notare il fare appunto tutto ciò per cui si fa la predica. E poi in generale è considerato davvero maleducato e irrispettoso non solo il tweet in sé, ma mettere il like da parte sua.