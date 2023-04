Chi è IPPOPOTAMO de Il Cantante Mascherato? Indizi

NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Aprile 2023

Chi è

Ecco tutto quello che sappiamo su Ippopotamo, maschera in gara a Il Cantante Mascherato 4, dagli indizi alle teorie dei giudici. Scopriamo tutte le informazioni sul personaggio misterioso del talent show in onda su Rai 1.

Indizi sulla maschera di Ippopotamo

Sabato 18 marzo su Rai 1 è partita la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, e anche quest’anno alla conduzione del talent show c’è Milly Carlucci. Tra le maschere in gara c’è anche quella di Ippopotamo, che nella sua clip di presentazione ha rivelato alcuni indizi sulla sua identità. Andiamo dunque a scoprire cosa sappiamo sul misterioso personaggio.

La maschera ha affermato che la sua è stata una vita rock e che è una persona ribelle, che non accetta consigli da nessuno. Il suo sogno è quello di aprire un museo, per contenere tutte le sue cose. Il personaggio in questione, ha detto di non essere italiano, ha raccontato di aver incontrato tante belle donne nella sua vita, ma che a oggi è felice insieme alla sua compagna. Ha inoltre ammesso di essere innamorato di Roma e di aver imparato diverse parole italiane.

La maschera ha scelto di vestire i panni di Ippopotamo perché è un animale simpatico. In seguito ha anche dato degli indizi sulla sua identità: la sua vita è stata piena di amori, ma i suoi più grandi amori sono due piccoli ippopotami.

Ma chi si nasconde dunque dietro la maschera e quali sono le teorie dei giudici? Vediamo cosa sappiamo.

Le teorie su Ippopotamo

Dopo aver scoperto i primi indizi su Ippopotamo, maschera in gara a Il Cantante Mascherato 4, andiamo a scoprire le teorie dei giudici e del web sull’identità del misterioso personaggio.

Ippopotamo è Mal?

Secondo Flavio Insinna a celarsi dietro la maschera potrebbe esserci Mal.

Zucchero

Sul web nel mentre è spuntato anche il nome di Zucchero. Ma non solo.

Bobby Solo

Sempre secondo il web infatti a celarsi dietro la maschera potrebbe esserci Bobby Solo.

Andiamo adesso a scoprire le altre maschere in gara a Il Cantante Mascherato 4.

Le maschere de Il Cantante Mascherato

Andiamo a vedere chi sono i protagonisti de Il Cantante Mascherato 4. Questi i concorrenti e le maschere della nuova edizione del talent show di Milly Carlucci:

Ma chi sono i giudici de Il Cantante Mascherato 4?

I giudici de Il Cantante Mascherato

Quest’anno troviamo una giuria del tutto nuova a Il Cantante Mascherato. I 5 giudici come ogni anno dovranno scoprire quali personaggi si celano dietro le 12 maschere in gara al talent show.

Ma chi sono dunque i giudici? A tornare a ricoprire il loro ruolo sono Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, mentre tra le new entry troviamo Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica.

Ma andiamo a scoprire di più sul percorso di Ippopotamo.

Il percorso a Il Cantante Mascherato

Il percorso di Ippopotamo a Il Cantante Mascherato 4 iniziata sabato 18 marzo. Ma chi ci sarà dietro la maschera?