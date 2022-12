NEWS

Andrea Sanna | 28 Dicembre 2022

GF Vip 7 Giulia Salemi

I rapporti tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi

Al Grande Fratello Vip i battibecchi in puntata non si verificano solo in Casa, ma anche in studio. È ciò che è accaduto qualche volta tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Uno degli ultimi diverbi (avvenuto a novembre) riguarda Oriana Marzoli. Se l’opinionista la attaccava per i suoi atteggiamenti, l’influencer ne ha preso le difese.

Giulia Salemi ha infatti riferito che il web era dalla sua parte e di continuare il suo percorso da sola, senza dare adito ad Antonino Spinalbese. Parole queste che non hanno trovato d’accordo per nulla e ha sbottato: “Eh aspettate, no, no, no, no, ragazzi no! Però Giulia, con l’iPaddino in mano a dire quello che vedi che la gente voglia sentirsi dire no!“.

A seguito di questo episodio, come andranno le cose tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi? Hanno chiarito le divergenze avute in puntata? Al settimanale Chi a parlarne sono state le dirette interessate in un’intervista.

Se su Orietta Berti ha detto che per lei è stata una scoperta e cerca di fare emergere il suo lato divertente, ha detto qualcosa anche a proposito di Giulia. Sulla Salemi ha ammesso di non conoscerla e quando lei era in Casa non nutriva grande simpatia. Ma pare aver cambiato idea:

“(…) Mi rendo conto che è una ragazza volitiva che merita di andare avanti in questo mestiere perché sarà sempre più brava e attenta. All’inizio mi sembrava che avesse un atteggiamento populistico anche a mio danno, così gliel’ho fatto notare e lei lo ha recepito, ci siamo spiegate“.

Anche Giulia Salemi ha speso belle parole per Sonia Bruganelli e Orietta Berti nella medesima intervista. L’influencer ha dichiarato di andare d’accordo con entrambe, per poi aggiungere: “(…) Con Sonia mi sono prestata al suo voler giocare e scherzare, Orietta l’adoro perché dice quello che vuole“.

Quindi chi pensava che ci fossero delle diatribe in corso… può stare sereno!