NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Marzo 2023

GF Vip 7

Le reazioni allo scontro tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 7 c’è stato come sappiamo un acceso confronto tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Nel corso del faccia a faccia la schermitrice, oltre a rivelare che Edoardo Donnamaria ha smesso di seguire sui social la sorella di Clizia, ha anche raccontato i retroscena della sua eliminazione, affermando: “Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei comportata proprio bene nei miei confronti. Da fuori si capiscono più cose, ma anche Edoardo. Io non sono uscita perché mi hanno votato gli haters, ma mi hanno votato i fan che si sono uniti e mi hanno visto soffrire. Io ho sempre giocato singolarmente. Edoardo ti ha tolto il segui, a te e a tua sorella Clizia”.

Nel mentre in casa i Vipponi hanno attentamente seguito il confronto tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, e naturalmente non sono mancate le loro reazioni. Dopo aver ascoltato le parole della schermitrice, che ha raccontato di non essere stata votata dai suoi fan, in particolare Giaele De Donà, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi sono scoppiati a ridere. Quest’ultimo come se non bastasse ha affermato: “Lo sapevo che diceva questo”. A far sorridere il web è stata però la reazione dell’influencer sudamericana, che con la sua solita ironia ha aggiunto:

“Non dormivamo prima di sapere questo. Ora riesco a dormire”.

In questi giorni nel mentre Antonella Fiordelisi è tornata alla sua vita di sempre e finalmente si sta godendo la sua storia d’amore insieme a Edoardo Donnamaria. I due sembrerebbero essere più uniti e innamorati che mai, e pare che tutto stia funzionando a meraviglia tra loro. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a questa coppia, che negli ultimi mesi ha fatto battere il cuore del web.