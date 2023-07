NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Luglio 2023

I regali dei fan per Antonella Fiordelisi

Non sono state settimane semplici, le ultime, per Antonella Fiordelisi. L’ex Vippona del Grande Fratello Vip 7 ha infatti annunciato la fine della sua relazione con Edoardo Donnamaria, a seguito di alcune incomprensioni. Nonostante i fan sperino ancora in un ritorno di fiamma, sembrerebbe che al momento non sia possibile una riconciliazione. Pochi giorni fa nel mentre i due si sono ritrovati in occasione di un evento in Calabria, che tuttavia era stato organizzato prima della rottura. Mentre attendiamo di capire cosa succederà tra gli ex Vipponi nelle prossime settimane, in queste ultime ore Antonella è finita al centro di una polemica.

La Fiordelisi infatti si è recata al cinema a vedere il film evento Barbie, tuttavia durante la proiezione della pellicola si è mostrata sui social mentre commentava una delle scene. A quel punto alcuni utenti hanno accusato la schermitrice di aver disturbato i presenti, e non sono mancate alcune critiche.

Come se non bastasse Antonella Fiordelisi qualche ora fa ha ricevuto diversi regali dai suoi fan, e così ha mostrato su Instagram tutti i pensieri ricevuti dai Donnalisi.

Antonella Fiordelisi mostra i regali ricevuti dai fan pic.twitter.com/uYAUdphn8B — disagiotv (@disagio_tv) July 26, 2023

Antonella intanto ha anche mostrato supporto ad alcuni fan, che sono stati coinvolti un incidente. La Fiordelisi, che cura molto il rapporto con il suo fandom, ha così voluto mostrarsi vicina alle persone in questione, e così sui social ha affermato: “Ciao ragazzi. Ho appreso con dispiacere che dei ragazzi venuti al nostro evento di Ravenna hanno avuto un incidente. Mi dispiace moltissimo e spero che tutti stiano bene presto. Il mio abbraccio va a voi, la vostra Anto”. Il web intanto continua a chiedersi cosa succederà nei prossimi giorni tra la Fiordelisi e Donnamaria. I due riusciranno a chiarirsi e a voltare pagina oppure la loro relazione sarà davvero giunta al capolinea? Non resta che attendere per scoprirlo.