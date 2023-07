NEWS

Andrea Sanna | 26 Luglio 2023

Antonella Fiordelisi

Dei fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria dopo l’evento a Ravenna sono stati coinvolti in un incidente. Le parole dell’influencer

La vicinanza di Antonella Fiordelisi ai fan

Antonella Fiordelisi aveva già una fanbase importante prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip. Ma con il programma, come spesso succede, si sono aggiunte delle altre persone al suo seguito. Con ognuno di loro Antonella cerca di essere sempre molto carina e amichevole e non manca occasione di ringraziarli, condividendo stories e momenti insieme.

Non ultimo l’evento che si è tenuto a Ravenna presso l’agriturismo da Pudech e che ha visto protagonisti proprio Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nonostante la rottura, infatti, i due hanno ancora degli eventi in programma da realizzare insieme a cui stanno partecipando.

Dopo quest’ultimo, però, alcuni fan Donnalisi sono stati coinvolti in un incidente. Antonella Fiordelisi, da sempre molto attenta a quello che succede nel suo fandom, ha saputo del fatto e ha scritto un pensiero sul social network per ognuna delle persone coinvolte:

“Ciao ragazzi. Ho appreso con dispiacere che dei ragazzi venuti al nostro evento di Ravenna hanno avuto un incidente. Mi dispiace moltissimo e spero che tutti stiano bene presto. Il mio abbraccio va a voi, la vostra Anto”. Questo il messaggio che Antonella Fiordelisi ha scritto su Twitter nelle scorse ore. Poche ma significative righe rivolte ai suoi supporter, che ha deciso poi di taggare affinché potessero ricevere quanto prima la sua vicinanza.

Il messaggio di Antonella ai fan

Un bel gesto quello compiuto da Antonella Fiordelisi, che ha commosso i suoi fan e non solo. Per quanto possa essere un personaggio piuttosto divisivo, Antonella ha sempre avuto un occhio di riguardo verso chi la segue con affetto. E, di conseguenza, ci tiene a essere sempre molto presente come può nonostante i tanti impegni lavorativi.

Quindi non appena ha ricevuto la notizia Antonella Fiordelisi ha voluto esprimere la sua vicinanza ai fan coinvolti nell’incidente in questione.