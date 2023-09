NEWS

Nicolò Figini | 3 Settembre 2023

Chi ci sarà a Pechino Express con Antonella Fiordelisi?

Di Antonella Fiordelisi abbiamo parlato molto in questi mesi a causa della sua rottura con Edoardo Donnamaria. Dopo essersi conosciuti dentro la casa del Grande Fratello Vip, infatti, hanno avviato una relazione che però non è durata molto tempo una volta terminato il reality.

Oggi, tuttavia, parliamo della carriera dell’ex vippona. Si è vociferato nel tempo che lei potesse prendere parte alla prossima edizione de La Pupa e Il Secchione con Enrico Papi. Tuttavia è stata proprio lei a smentire queste voci con un simpatico video sui propri canali social.

Nella giornata di ieri, invece, si è diffusa l’indiscrezione in base alla quale potrebbe entrare nel cast di Pechino Express. Al momento non ci sono certezze e dobbiamo aspettare maggiori informazioni. Tuttavia, sul web si sono diffusi rumor in merito a due potenziali compagne di viaggio, stiamo parlando di Sophie Codegoni e Dayane Mello.

A smentire queste voci di corridoio, però, è stato Amedeo Venza su Instagram. Per quanto riguarda Sophie ha affermato che sicuramente non lascerebbe per tanto tempo la figlia appena nata per andare a fare un reality. Poi ha targato come “fake news” anche quella su Dayane. A quanto pare “ci sarà un’altra persona” ad affiancare Antonella Fiordelisi anche non ha ancora rivelato chi.

Per il momento, quindi, non ci resta che attendere maggiori per quanto riguarda la prossima edizione di Pechino Express. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.