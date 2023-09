NEWS

Andrea Sanna | 2 Settembre 2023

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi a Pechino Express?

L’ultimo Grande Fratello Vip ha dato maggiore popolarità ad Antonella Fiordelisi. L’ex vippona nella Casa più spiata d’Italia si è fatta conoscere meglio e intorno a lei si è creato un fandom molto importante. I suoi sostenitori sperano di rivederla presto in TV dopo il reality di Canale 5 e secondo alcuni recenti gossip potrebbe esserci una possibilità.

C’è da dire che Antonella Fiordelisi ha promesso importanti novità, che pian piano sta rivelando attraverso i suoi canali ufficiali. E se tra questi ci fosse anche un nuovo reality televisivo, o meglio adventure show? E no, non parliamo della prossima Isola dei Famosi.

Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, tra le storie, ha fatto sapere che Antonella Fiordelisi sarà presto concorrente di Pechino Express: “Adesso dobbiamo solo capire con chi andrà in coppia”, si legge nella storia riportata dall’esperto di gossip.

La storia Instagram di Amedeo Venza su Antonella Fiordelisi

Un pettegolezzo che è circolato velocemente e tanti fan sperano possa concretizzarsi, pur di rivederla nuovamente sul piccolo schermo. La notizia al momento è solo una semplice indiscrezione e la diretta interessata non ne ha parlato apertamente. Dopo aver smentito il suo impiego a La Pupa e il Secchione, per Antonella potrebbe esserci però un nuovo programma.

In attesa di capire se il rumor si concretizzerà o meno, Antonella Fiordelisi è pronta per una nuova entusiasmante avventura. Sarà infatti ospite a Venezia per il Festival del Cinema. Esattamente come altri influencer (pensiamo a Giulia Salemi tra i tanti) anche lei sfilerà sulla passerella. L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi su Instagram. Come reso noto insieme a lei ci sarà anche l’amica e collega, Sophie Codegoni.

Vedremo se in agenda per Antonella Fiordelisi ci sarà la partecipazione Pechino Express. Ora come ora è solo una semplice indiscrezione.