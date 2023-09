NEWS

Nicolò Figini | 3 Settembre 2023

Temptation Island

Il rapporto tra i due ex di Temptation Island

Federico e Alessia Ligotti sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Hanno tentato di risanare il rapporto e risolvere i loro problemi ma senza riuscirci. A scrivere alla trasmissione era stata proprio la ragazza per la seguente ragione:

“Ho scritto io a questo programma perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze. Ho 31 anni, vorrei un matrimonio, una famiglia, ma Federico non mi dà nessuna stabilità”.

Al falò di confronto, infatti, hanno preso la decisione di uscire separatamente e di non continuare la relazione. Ma oggi in che rapporti sono? Alessia ne aveva parlato durante una chiacchierata con i suoi fan, ma ora a esporsi è stato proprio Federico. Quest’ultimo ha rivelato che si sentono molto spesso ma che non si sono ancora incontrati dal vivo se non per puro caso.

Tuttavia, anche se sembrano essere rimasti in buoni rapporti, non crede sia il caso di tornare insieme. L’ex volto di Temptation Island, poi, ha anche confessato come ha reagito la sua famiglia alla notizia della rottura:

“In tutta onestà, le hanno sempre voluto un gran bene. Ma sapevano anche ce eravamo diversissimi e che avevamo i nostri problemi. Non si sono tanto stupiti per le cose dette quanto per le modalità. Quello sì”.

Inoltre ha affermato che non eliminerà mai le foto con Alessia sul suo profilo Instagram perché è stata una persona importante nella sua vita e non ha intenzione di sbarazzarsi del ricordo:

“Perché è pur sempre una persona con cui ho passato anni e alla quale ho voluto bene. Ora è giunto il momento di voltare pagina per entrambi, ma questo non vuol dire rinnegare il passato”.

