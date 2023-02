NEWS

Nicolò Figini | 23 Febbraio 2023

GF Vip 7

Gli appunti di Antonella Fiordelisi

In queste ultime ore intorno ad Antonella Fiordelisi è scattata una nuova polemica. Questo perché il web ha notato anche anche lei, come Nikita, ha iniziato a scriversi qualcosa su un foglio. Più volte la Pelizon è stata accusata di essere una stratega anche se qualche settimana fa aveva ammesso di star perdendo la memoria e di non capirne il motivo:

“Sai che io non mi ricordo quasi più niente… infatti vorrei fare una visita su questa cosa per capire se mi sta venendo veramente quella cosa lì oppure no, non sto scherzando. Non mi ricordo ancora il nome della prima nipote dalla parte mio fratello“.

Alcuni utenti del web, quindi, hanno accusato Antonella Fiordelisi di fare lo stesso. Se si guarda meglio la foto e si aguzza la vista però notiamo che la verità è un’altra. L’influencer non si sta scrivendo quello che sta succedendo dentro la Casa, ma semplicemente le piace annotarsi tutti gli aerei che arrivano per lei o per i “Donnalisi“.

Questo perché la loro relazione, anche se tra alti e bassi, è molto apprezzata dai fan e anche loro si vogliono bene. Tanto che Antonella ha affermato:

“Amore mio, i tuoi amici ci vogliono far litigare, non so se l’hai capito. Non litigheremo mai io e Edoardo! Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti, pensa quanti figli faremo. Micol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno, fidati! Vediamo fra me e Micol chi durerà di più e farà più figli qua fuori, vedremo fra cinque anni!“.

Continuate a seguirci per non perdervi tanti altri aggiornamenti e per scoprire se la storia tra Edoardo e Antonella Fiordelisi continuerà.