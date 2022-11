NEWS

Nicolò Figini | 18 Novembre 2022

GF Vip 7

Antonella Fiordelisi prima del GF Vip 7

Qualche tempo fa abbiamo visto il cambiamento nel tempo di Oriana Marzoli. Secondo un esperto, infatti, la vippona si sarebbe sottoposta a dei ritocchi estetici. Un primo intervento avrebbe riguardato una questione di salute, più recisamente ai denti e alla mascella. Il dottore interpellato, poi, ha anche detto che secondo lui ha ristretto o riposizionato gli angoli esterni dell’occhio. Il tutto per la cifra di 20mila euro. Secondo il web, inoltre, anche Antonella Fiordelisi sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica.

Nella foto qui sotto, quindi, vediamo due immagini a confronto. La prima ha qualche anno mentre la seconda è più recente. Stando alle opinioni del pubblico di Twitter si sarebbe concessa qualche ritocchino alle labbra e forse alche al naso. Un cambiamento, comunque, anche di crescita c’è stato. Ricordiamo, inoltre, che lei stessa di recente ha attaccato Micol Incorvaia perché ritoccava le sue foto, a detta sua, con Face App.

Com’era Antonella Fiordelisi prima del GF Vip

“Lei è una bambina gelosa e invidiosa! In confessionale ha detto che tu in macchina la tiravi per fare roba, ma perché l’ha detto? Perché è gelosa di me! Vuole forse essere al mio posto? L’hai anche richiamata questa estate per fare roba… Se l’hai fatto significa che stavi a corto di ragazze, eh…Su Instagram usa FaceApp a gogo per modificarsi le foto“.

La vippona prima e dopo

Alcuni utenti l’hanno accusata di essersi contraddetta e di aver mostrato incoerenza. Alcuni commenti recitavano: “Ma come ma Antonella aveva fatto tutti quei bei discorsi su come le ragazze siano insicure e usino i filtri e che è molto triste… E ora dice con disgusto “Micol quella che usa FaceApp su Instagram?“. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sul GF Vip.