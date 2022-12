NEWS

Nicolò Figini | 20 Dicembre 2022

GF Vip 7

Il richiamo a Donnamaria di Antonella Fiordelisi

Sappiamo già che non scorre buon sangue tra Antonella Fiordelisi e vari componenti della casa del Grande Fratello Vip. Tra questi figurano anche Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. La vippona, qualche giorno fa, ha lanciato una pesante accusa verso Micol. Ha infatti affermato che le sta facendo una forma di bullismo andando in giro a dire a Tavassi di non parlare con lei:

“Una persona non mi debba venire a parlare o fare… Possiamo dire quello che volgiamo ma è una forma di bullismo il fatto che tu dica a un altro che non deve andare a parlare o fare… Io che sono forte… Non me ne fraga un cavolo, ma fare così e coalizzarsi…“.

Nella serata di ieri, però, è successo dell’altro. Antonella Fiordelisi, infatti, si trovava in giardino insieme a Donnamaria (con il quale ormai è tornato il sereno al momento) e altri concorrenti tra cui Edoardo Tavassi. I due ragazzi stavano parlando tranquillamente fino a quando non si sente la voce fuori campo dell’influencer. Dal video qui sotto possiamo sentire che afferma: “No, a dormire. Ho salutato tutti… Vieni, dai, non parlare da gente che si fa condizionare“. Un chiaro riferimento a Tavassi, il quale secondo lei si farebbe trascinare da Micol e altri.

Entrambi gli uomini si sono messi a ridere per questa frase. Al momento non si sa se si saneranno i rapporti tra loro. Lo scopriremo solo andando avanti con le e nel caso in cui nessuno esca. Antonella è finita al televoto della prossima settimana. Questo dovrebbe essere indirizzato a indicare il preferito dal pubblico. Se non fosse lei, però, correrebbe il rischio di essere mandata direttamente in nomination la tra due puntate. Non appena ne sapremo di più vi terremo aggiornati. Nel frattempo seguiteci per non perdervi tante altre news.