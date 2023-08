NEWS

Andrea Sanna | 25 Agosto 2023

Antonella Fiordelisi GF Vip 7

La replica di Antonella Fiordelisi

Torniamo a parlare di Antonella Fiordelisi e del suo ormai ex fidanzato Edoardo Donnamaria. Questo perché come segnalato da alcuni utenti del web e poi dalla stessa influencer sul suo canale broadcast si sarebbe parlato ancora di questa situazione, in qualche modo.

Su Instagram Antonella Fiordelisi nel suo canale ha scritto il seguente messaggio: “Ma queste ragazze che continuano indirettamente a mandarmi messaggi tramite radio, non hanno capito che devono ringraziare che sono un personaggio pubblico. E non posso parlare della loro falsità C. Per fortuna non dovete più fare la bella faccia. Ti consiglio di fare un altro lavoro. Non sei abbastanza ed emani tristezza quando parli”

Il messaggio di Antonella Fiordelisi

A quanto pare il messaggio di Antonella è indirizzato a Camilla Ghini, migliore amica di Edoardo Donnamaria che, come ben sappiamo, è l’ex proprio della Fiordelisi. Stando a quanto leggiamo, infatti, in radio la speaker avrebbe lasciato intendere che il suo amico stava mandando dei messaggi a un’altra.

Ciò che sembra aver sorpreso Antonella Fiordelisi così come diversi fan, è il modo in cui Camilla Ghini avrebbe fatto questa battuta. Il pensiero di molti utenti è che abbia pronunciato queste parole per provocare e lanciare una frecciatina ad Antonella.

Si sono susseguiti sui vari social tantissimi messaggi in cui appunto si parla di quanto accaduto e del fatto che Edoardo Donnamaria abbia una nuova fiamma. Ad alcuni di questi pensieri, Antonella Fiordelisi ha risposto: “E la privacy? Dici che la metterà in castigo per aver spoilerato la new entry?”

Il commento della Fiordelisi

Il web dopo l’accaduto è in subbuglio ed è totalmente spaccato tra chi difende a spada tratta Antonella, chi supporta Edoardo e giustifica in qualche modo la battuta fatta da Camilla e chi, infine spera ancora nella coppia. Al momento né Donnamaria né la Ghini hanno risposto.