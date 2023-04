NEWS

Nicolò Figini | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

In queste ore si è diffuso un rumor in merito a una presunta rissa sfiorata tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

Il rumor sulla rissa tra Micol e Antonella Fiordelisi

Ieri sera al Grande Fratello Vip ne sono capitate di tutte i colori. Tante soprattutto le indiscrezioni che sono trapelate. Possiamo, per esempio, citare la fan che si sarebbe lanciata davanti alla macchina di Nikita poco dopo la sua vittoria. Oppure il rumor secondo il quale una donnalisi avrebbe visto Antonella Fiordelisi abbracciarsi e scherzare con Antonino Spinalbese nel dietro le quinte:

“Ciao Ame, so che non puoi rispondere in direct ma volevo dirti che sono tra il pubblico del GF Vip. E sono una donnalisi delusa perché durante la pubblicità ci fanno uscire per andare in bagno (3/4 per volta). E dietro le quinte c’era Antonella che abbracciava Antonino. Ridevano e scherzavano come se fossero complici da sempre. Mi dispiace per Edoardo perché io e tutte le donnalisi sogniamo per lui un amore vero e duraturo. Non merita questo da Antonella perché lui ha smesso di seguire tutti e non saluterà nessuno per rispetto a lei. E lei dovrebbe fare lo stesso”.

In queste ultime ore, invece, si sta facendo strada un nuovo rumor. Come possiamo vedere dal video qui sotto a lanciarlo è stato l’ex vippone Biagio D’Anelli. Queste le sue parole precide:

“Ieri è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si son spente… Rissa sfiorata tra Micol e Antonella Fiordelisi. Rissa sfiorata… Ma voi dovete dire a me, due donne… Il reality è finito? Ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione?”.

RISSA SFIORATA TRA MICOL E ANTONELLA????IO VOGLIO IL VIDEO!!! pic.twitter.com/gPWTvzDFaD — bea (@sonostronzaaa) April 4, 2023

Ovviamente non sappiamo quanto ci sia di vero e dobbiamo prendere queste dichiarazioni con le pinze. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.