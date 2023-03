NEWS

Andrea Sanna | 20 Marzo 2023

GF Vip 7

Antonella è l’eliminata del GF Vip 7

Attesissima la puntata del GF Vip 7 di questa sera, la quarantesima per l’esattezza. Siamo agli sgoccioli e tra due settimane scopriremo finalmente il vincitore o la vincitrice del reality. Intanto continuano le nomination e non mancano le eliminazioni, così come la scelta dei finalisti.

A scontrarsi al televoto di questa settimana del GF Vip 7 è un quartetto di donne, formato da Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Tra loro si nasconde la concorrente che stasera ha dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia.

In settimana si è passati dalle continue incomprensioni di Antonella con alcuni concorrenti, alla preoccupazione di Giaele sui silenzi di suo marito Brad, a Milena che cerca sempre di portare calma nel gruppo per concludere con il compleanno di Nikita.

Ma scopriamo ora cosa è successo e qual è stato il responso del televoto. A salvarsi per prima è Nikita. Sono rimaste ancora al ballottaggio Antonella, Milena e Giaele. A salvarsi ancora Giaele.

Concludiamo infine con quelle che sono le percentuali di questa votazione del GF Vip 7. Qual è stato, in termini di numeri il gradimento dei telespettatori? Ecco quanto è emerso. A guidare la classifica è Giaele con il 48,2% di voti. Seconda vediamo Nikita con il 24,7%, a suo seguito da Milena che ha raggiunto il 19%. Infine Antonella che ha raccolto l’8,1 %.

Questo ha quindi sancito quindi l’eliminazione da parte di Antonella Fiordelisi dal GF Vip 7. Vi aspettavate questo risultato e siete d’accordo? Commentate e seguiteci perché le notizie sul reality non sono finite!