Antonella Fiordelisi si mostra senza trucco

Debora Parigi | 27 Luglio 2023

Antonella Fiordelisi

L’ultimo post di Antonella Fiordelisi desta curiosità tra i fan

È un periodo un po’ particolare quello che sta vivendo Antonella Fiordelisi. Dopo il Grande Fratello ha iniziato la sua carriera fuori dal reality (ha realizzato anche un linea di gioielli). E ha mandato avanti la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Proprio con lui, però, la situazione non è stata delle migliori. Al momento, infatti, non sappiamo neanche se stiano insieme o meno.

Tempo fa si sono lasciati anche in modo abbastanza forte con annunci social e momenti di sconforto. Ma hanno dovuto anche partecipare a degli eventi, già fissati, insieme. Ed è proprio dopo una serata che qualcuno ha notato un riavvicinamento. Poi la condivisione di Antonella dell’ultima canzone di lui dedicata proprio a lei ha fatto aumentare le speranze dei fan.

Adesso c’è una novità che riguarda Antonella Fiordelisi e la vediamo dal suo ultimo post social. L’ex gieffina, infatti, si è mostrata senza trucco in alcune foto, con solo un filo di mascara. E ha scritto: “Look without make up (con un po’ di mascara) inizia una nuova avventura per me, una nuova sfida, di cui vi racconterò pian piano… Che ne pensate di questa mia nuova versione?”.

Di cosa si tratta quindi? Non è dato saperlo ancora. Potrebbe essere un nuovo progetto lavorativo inerente il fatto di usare poco make-up. Oppure è solo una metafora per un cambio netto della sua vita che potrebbe riguardare anche l’essere più una ragazza acqua e sapone. Comunque dobbiamo dire che Antonella sta benissimo struccata o comunque con un make-up leggero. Si nota molto meglio il suo bellissimo volto.

E anche i fan sono della stessa idea. Il post, infatti, è pieno di commenti dei suoi sostenitori dove le vengono fatti tanti complimenti. C’è chi ha fatto notare quanto la semplicità sia l’arma migliore. Altri le hanno detto che in queste foto, in cui non è nascosta dal trucco, si vede non solo la sua bellezza, ma anche tutta la sua genuinità. Insomma, la maggior parte dei fan adora questa nuova Antonella con anche quelle piccole imperfezioni (se così vogliamo chiamarle) che la rendono unica.