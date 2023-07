NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Luglio 2023

La reazione di Daniele Dal Moro al gesto di Nikita Pelizon

In questi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon. Tutto è iniziato quando la modella ha deciso di smettere di seguire sui social l’ex tronista. Il gesto naturalmente non è passato inosservato e così proprio l’ex Vippone, nel corso di una live su Twitch, ha detto la sua su quanto accaduto. Queste le parole di Dal Moro in merito:

“In realtà l’ho scoperto dopo che mi aveva tolto il follow. Le avrà dato fastidio che non le ho dato molto supporto in questo periodo. Io non gliel’ho mai tolto perché appunto io con Nikita non ho nulla, anzi. Non ho mai avuto nulla. Ha fatto parte di un percorso per me molto significativo e importante. Quindi non sono un ragazzino che devo toglierlo perché lei lo ha tolto a me. Io le ho sempre voluto bene e non penso di aver mai detto nulla di male su di lei. Mi dispiace se si è arrabbiata per qualcosa, ma io non ho assolutamente niente contro di lei”.

Daniele parla dell’unfollow di Nikita pic.twitter.com/NbeX67qHb8 — AlessioL (@Alessio_L01) July 23, 2023

A quel punto, a sorpresa, a intervenire dopo il commento di Daniele Dal Moro è stata la stessa Nikita Pelizon. La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 ha non solo spiegato perché ha smesso di seguire l’ex tronista, ma ha anche lanciato una frecciatina a Oriana Marzoli. Queste le sue affermazioni:

“Perché ho tolto il follow a Daniele? Perché come ha detto lui non mi sono sentita minimamente sostenuta e non ho sentito che il nostro rapporto, fuori dal GF, era ancora un rapporto. Quindi per questo motivo ho deciso che non volevo più vedere quello che pubblica. Sinceramente non mi sento voluta bene, anche se dice di volermene e non metto in dubbio questa cosa. Quando troverà il tempo e l’autorizzazione a vederci, mi farà stra piacere vederci”.

Cosa accadrà dunque? Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro decideranno di replicare a Nikita Pelizon? Non resta che attendere per scoprirlo.