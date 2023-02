NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2023

La reazione di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria alle parole di Attilio

In questi giorni a finire al centro dell’attenzione è stato Attilio Romita, che ha fatto una rivelazione su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Stando alle parole del giornalista, la schermitrice avrebbe confessato di voler lasciare il conduttore dopo la fine del Grande Fratello Vip 7. Questa sera così i Donnalisi sono stati informati dell’accaduto e così tra i tre c’è stato un faccia a faccia che non è passato inosservato. Fin dal primo momento Antonella ha negato di aver mai pronunciato simili dichiarazioni, ma non solo. La Fiordelisi infatti ha rivelato di aver pensato insieme al suo compagno di prendere casa a Roma dopo il reality show, per dare ufficialmente via a un nuovo capitolo delle loro vite.

Poco dopo come se non bastasse la Vippona ha fatto anche chiarezza sulle presunte parole che avrebbe detto ad Attilio. Antonella ha ammesso di aver dichiarato di voler lasciare Edoardo dopo una lite, e che dunque le sue parole erano semplicemente dettate da un momento di rabbia. La schermitrice ha anche precisato di ritenere la sua storia importante, e di essere pronta a vivere la relazione anche al di fuori della casa.

Attilio Romita nel mentre ha detto la sua su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, affermando di vederli come una “coppia difficile”. Tra i tre c’è stato così un confronto di chiarimento, e di certo anche nelle prossime ore i Vipponi potrebbero tornare sull’argomento.

Ma cosa accadrà dunque tra Antonella, Edoardo e Attilio? Non resta che attendere per scoprirlo.