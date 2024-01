Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Gennaio 2024

Antonella Mosetti ha raccontato in un’intervista il suo nuovo progetto su OnlyFans, la famosa piattaforma per adulti

In una recente intervista Antonella Mosetti si è raccontata partendo dalla sua carriera in Non è la Rai fino ad arrivare al suo nuovo business su OnlyFans.

Antonella Mosetti su OnlyFans

Antonella Mosetti ha cominciato la sua carriera nel mondo della televisione quando aveva appena 17 anni. Il primo programma che l’ha vista tra le protagoniste è stato Non è la Rai. Lì ha conosciuto anche Ambra Angiolini, con la quale è stata amica per lungo tempo negli anni.

In seguito, crescendo, ha preso parte ad altre trasmissioni di successo fino ad arrivare anche al Grande Fratello Vip con la figlia Asia. Dopo essersi fatta amare nella casa più spiata d’Italia oggi ha deciso di intraprendere una nuova strada, ovvero quella di OnlyFans.

Nell’intervista rilasciata a Oggi, infatti, Antonella Mosetti ha raccontato di aver fatto d’apripista a tantissime altre donne del mondo dello spettacolo. Ha menzionato per esempio Dayane Mello e Aida Yespica, per poi aggiungere che lei è stata la prima a usare il suo vero nome:

“Con nome e cognome, non come queste famose – ce ne sono – che lo fanno sotto pseudonimo tipo Jessica 22. Mostro l’inguine, una tetta, i piedi. Ho deciso di diventare imprenditrice della mia immagine.

C’è l’operaio che si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome, e chi mi dà 2 mila euro per la foto del mio piede con sopra la schiuma da barba. Ora sono arrivate anche la Yespica e Dayane Mello. Tra qualche anno ci saranno tutte. Mi hanno trattato come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista”.

Il ruolo da imprenditrice su OnlyFans, quindi, le frutta molto considerato il fatto che per una foto dei piedi riesce a ricevere anche 2mila euro. Puntando tutto sulla sua immagine e il suo nome ha avuto una gran bella pensata.