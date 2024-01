Luca Jurman replica al comunicato della produzione di Amici e promette nuove rivelazioni

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Gennaio 2024

L’ex professore di Amici Luca Jurman ha risposto al comunicato ufficiale rilasciato dalla produzione del talent dopo i suoi numerosi attacchi al programma sui social.

La replica di Luca Jurman ad Amici

In queste ultime ore, dopo tutti gli attacchi che ha lanciato al talent di Maria De Filippi, la produzione di Amici ha rilasciato un comunicato ufficiale rivolto proprio a Luca Jurman. Gli è stato criticato il fatto di stare andando contro la trasmissione da oltre un mese, sena esclusione di colpi. Viene anche accusato di stare cercando “disperatamente visibilità“, sottolineando che avrebbe chiesto “centinaia di volte” di tornare a farne parte.

“Dal 2018 e fino ad una manciata di mesi fa, ha telefonato decine e decine di volte, ha mandato tanti messaggi, ha cercato in ogni modo di poter rientrare a far parte del cast tecnico o artistico di Amici”.

Luca Jurman avrebbe fatto visita di persona agli uffici ma non non avrebbero voluto riaccoglierlo perché i suoi metodi sembravano “poco limpidi” alla produzione. Per tutti questi motivi, quindi, l’ex coach di Amici si è sentito in dovere di replicare e di dare la sua versione dei fatti.

Jurman ha negato in tutti i modi di aver mai fatto richiesta di tornare nel talent di Canale 5, smentendo le parole della produzione. Inoltre ha affermato di non conoscere la persona che ha firmato il documento e, alla fine, ha promesso che molto presto arriverà un video con una replica esustiva:

“Ecco quello che succede quando si cerca di prendere le parti del talento e ci si batte per la meritocrazia. Se sono arrivati a questo punto significa che stiamo facendo la cosa giusta e spero che cambi il loro modus operandi.

Non so affatto chi sia Paola Di Gesu e non la conosco. State tranquilli che io ad Amici non ci torno e non tornerà mai. Infine non vi preoccupate, nei prossimi giorni uscirà un bel video risposta”.

Il botta e risposta non ha ancora trovato conclusione, chissà quali altri rivelazioni ci attenderanno nei prossimi giorni.