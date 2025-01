Personaggio televisivo e chef di successo, Antonino Cannavacciuolo negli anni della sua carriera con i suoi piatti e la sua genuinità è entrato nel cuore di milioni di persone. Conosciamolo meglio mediante età, altezza, peso e Instagram.

Chi è Antonino Cannavacciuolo

Nome e Cognome: Antoninino Cannavacciuolo

Data di nascita: 16 aprile 1975

Luogo di nascita: Vico Equense

Età: 49 anni

Altezza: 1 metro e 91 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Ariete

Professione: chef, personaggio TV e imprenditore

Moglie: Antonino è sposato

Figli: Antonino ha dei figli

Tatuaggi: Antonino non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @antoninochef

Antonino Cannavacciuolo età, altezza e peso

Quanti anni ha Antonino Cannavacciuolo e cosa sappiamo di lui? Nato a Vito Equense il 16 aprile 1975, la sua età oggi è di 29 anni. È del segno zodiacale dell’Ariete.

Sappiamo quanto è alto Antonino Cannavacciuolo e il suo peso? Lo chef è alto 1 metro e 91 centimetri. Non sappiamo il suo peso preciso.

Che lavoro fa il padre di Cannavacciuolo? Suo padre, di nome Andrea, faceva anche lui il cuoco. In generale comunque è molto legato alla sua famiglia.

Che titolo di studio ha Antonino Cannavacciuolo? Ha l’attestato di cucina presso la scuola alberghiera e da lì ha cominciato a lavorare nei maggiori ristoranti in diversi parti d’Europa e in Italia. Oggi è uno degli chef più apprezzati.

Vita privata

E la vita privata di Antonino Cannavacciuolo possiamo dire? Lo chef è sposato con Cinzia Primatesta dal 2015 e ha due figli, Andrea ed Elisa.

In generale comunque è molto riservato e non ama parlare molto di sé e del suo privato.

Dove vive il cuoco Cannavacciuolo? Lo chef vive sul lago d’Orta, in Piemonte insieme ala sua famiglia.

Dove seguire Antonino Cannavacciuolo: Instagram e social

Presente sui social, Antonino Cannavacciuolo ama condividere molto di sé e della sua carriera sul suo profilo Instagram. Sono presenti anche contenuti legati alla sua vita privata.

Per chi volesse seguirlo ha anche un sito ufficiale.

Carriera

Da sempre nel mondo della cucina, la carriera di Antonino Cannavacciuolo è stata un crescendo. Dopo il diploma alberghiero si è perfezionato in vari ristoranti francesi, in Alsazia e al Grand Hotel Quisisana di Capri (in quel tempo guidato dal maestro Gualtiero Marchesi).

In carriera ha ottenuto due stelle Michelin prima di approdare in TV. In seguito è arrivata una terza nel 2022 per Villa Crespi, il noto ristorante a Orta San Giulio, così come altre stelle per gli altri locali collegati presenti nel resto d’Italia.

A proposito di questo quanti ristoranti ha Cannavacciuolo in Italia? Oltre a Villa Crespi, Antonino ha aperto una serie di Bistrot in Piemonte, come per esempio Cannavacciuolo Cafè & Bistrot a Novara e a Torino.

In seguito ha anche aperto un resort di lusso con bistrot. Pensiamo per esempio a LAQUA by de Lake ad Orta San Giulio, LAQUA by de Sea a Sorrento e anche LAQUA Countryside a Ticciano, in Campania. Poi anche LAQUA Vineyard, situato in Toscana.

“Antonino – Il banco di Cannavacciuolo” invece è un laboratorio ricette dolci e salate. Non mancano anche negozi online e fisici come Il banco di Cannavacciuolo a Novara all’interno di Vicolungo The style outlets e a Orta San Giulio.

Quanto costa mangiare al ristorante di Cannavacciuolo? Basta semplicemente consultare il sito ufficiale per poter avere tutti i dettagli.

Programmi TV con Cannavacciuolo

Quali sono i programmi a cui ha lavorato Antonino Cannavacciuolo? Dove l’abbiamo già visto? Pensiamo per esempio a Cucine da incubo (2013-in corso), si passa poi a MasterChef Italia (2015-in corso) e ancora abbiamo ‘O mare mio (2017-2018).

Successivamente tra gli altri programmi televisivi: Ci pensa Antonino (2017); Celebrity MasterChef Italia (2017-2018); MasterChef All Stars Italia (2018-2019); I menù di Cannavacciuolo (2019); Antonino Chef Academy (2019-2022) e Family Food Fight (2020-2021).

Cucine da Incubo

Come detto tra i programmi più importanti condotti da Antonino Cannavacciuolo c’è senza dubbio Cucine da Incubo. La trasmissione va in onda dal 2013 ed è attualmente in corso.

Masterchef Italia

Un’altra trasmissione a cui lavora ancora oggi Antonino Cannavacciuolo è Masterchef Italia. È entrato a far parte del cast dal 2015.