Andrea Sanna | 9 Novembre 2022

Antonino Cannavacciuolo

Terza stella Michelin per Antonino Cannavacciuolo

Nel pomeriggio di ieri è stata presentata la Guida Michelin Italia 2023. Sebbene rispetto ad altre annate sia stata un’annata povera per la Campania, ci ha pensato Antonino Cannavacciuolo a portare in alto in nome della sua regione d’appartenenza. L’amatissimo chef e giudice di Masterchef ha guadagnato, infatti, la terza Stella Michelin. Una soddisfazione immensa per lui e per il lavoro dei suoi collaboratori.

Il riconoscimento arriva non solo a lui, chiaramente, ma anche al suo ristorante Villa Crespi ad Orta San Giulio, in Piemonte. Si tratta del 12esimo ristorante ad aver raggiunto un traguardo così importante. Mica male! Ma non solo, perché per Antonino Cannavacciuolo è stata una giornata da incorniciare. Ha ottenuto anche la prima Stella per il Wineyard di Casanova di Terricciola, nel Pisano, che è attualmente affidato allo chef Marco Suriano.

Dopo che a tutti gli 11 ristoranti che già l’avevano ottenuta in passato è stata confermata la terza Stella Michelin è arrivata l’inaspettata notizia per Antonino Cannavacciuolo. Il giudice di Masterchef non è riuscito a contenere la sua gioia e ha stretto in un abbraccio sua moglie e i suoi amati figli. E non è mancata anche tanta commozione. Lo chef si è lasciato sfuggire qualche lacrima di gioia. (CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PREMIAZIONE)

Non è mancato poi anche il momento delle dediche. Antonino Cannavacciuolo oltre a rendere onore a tutti i ragazzi che lavorano ha spiegato: “È una stella di tutti. Chi viene a mangiare nel tre stelle Michelin lo fa perché si trova in Italia e deve venire nel nostro Paese per farlo”. Belle parole, poi anche per sua moglie Clizia Primatesta, che lavora con lui a Villa Crespi. Ieri hanno festeggiato il loro anniversario in un modo decisamente particolare e per tale ragione non è mancata una simpatica battuta da parte dello chef stellato: “Oggi è il nostro anniversario ed è la prima volta che mi perdonerà se non festeggiamo”.

Complimenti da tutta la squadra di Novella2000.it e Novella 2000 ad Antonino Cannavacciulo!