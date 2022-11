Cosa ha detto Antonino a Oriana sotto le coperte? La promessa che non ha mantenuto

NEWS

Nicolò Figini | 21 Novembre 2022

GF Vip 7

Wilma Goich si è negativizzata

Questa sera, lunedì 21 novembre 2022, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Sappiamo che tanti concorrenti sono stati colpiti dal Covid. Da qualche settimana, infatti, il Coronavirus ha invaso la casa e diversi di loro si sono dovuti allontanare finché non si negativizzeranno. Tra loro possiamo citare Patrizia Rossetti, Attilio Romita e Wilma Goich. Ma come stanno?

Secondo quanto apprendiamo dalle loro parole, pronunciate proprio durante la diretta, diversi di loro hanno una carica batterica molto bassa. Presto, infatti, torneranno in gioco regolarmente. Attilio Romita, per esempio, è tra questi. Ottime notizie, invece, per Wilma Goich. Quest’ultima ha detto con tanta felicità di essere finalmente negativa al Coronavirus. Ma quindi quando potrà entrare di nuovo nel reality attivamente? Molto probabilmente già nel corso della settimana corrente. In questo modo nella diretta di lunedì prossimo potrà sedersi accanto ai suoi amici.

Ma eccoli i nostri VIPPONI in "smart working"! Passano i giorni ed il loro ritorno in Casa si avvicina… stanno benissimo e ci mancano tanto! 😍 #GFVIP pic.twitter.com/XtHkLrHimJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 21, 2022

Ancora nessuna notizia, invece, per quanto riguarda gli altri. Stiamo parlando di Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Alberto De Pisis. Qui sopra possiamo vedere il video nel quale si possono ascoltare le loro parole esatte. Quale dei vipponi aspettate che rientri nella casa con più entusiasmo? Esclusa, ovviamente, Wilma Goich la quale è sicuro che riprenderà il suo posto nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda gli altri staremo a vedere. Vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori informazioni. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.