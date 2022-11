Antonino fa infuriare la Spagna: accuse dai fan di Oriana per un video

NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Novembre 2022

GF Vip 7

Il fidanzato di Nikita Pelizon sarebbe dovuto entrare in casa per chiederle di sposarlo: il retroscena inedito.

Il retroscena su Nikita Pelizon

In queste ultime settimane si è a lungo parlato di Nikita Pelizon, per via della sua situazione sentimentale. Come sappiamo infatti la modella sembrerebbe avere dei ripensamenti sul suo fidanzatoValerio Tremiterra e pare abbia deciso di lasciarlo a seguito di alcuni comportamenti che non sono piaciuti alla Vippona. Come se non bastasse negli ultimi giorni Nikita si è avvicinata a Luca Onestini, ammettendo di essere fortemente interessata all’ex tronista di Uomini e Donne. In queste ore però è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Nel corso dell’ultima puntata di Casa Pipol infatti è stato svelato che il fidanzato della Pelizon lo scorso lunedì sarebbe dovuto entrare in casa per chiederle di sposarlo! Tuttavia pare che all’ultimo momento Valerio abbia deciso di tornare sui suoi passi, dopo gli ultimi comportamenti della Vippona. Questo quanto è stato dichiarato e quanto riporta anche Isa&Chia:

“Lunedì scorso doveva entrare nella casa il fidanzato di Nikita, si era messo d’accordo con gli autori per chiederle di sposarlo. Però non è stato fatto a causa dei comportamenti di Nikita che si è distaccata da questa relazione. Ora ha iniziato un flirt con Onestini quindi lui ha detto che non si presenterà per la sorpresa”.

Nel mentre sembrerebbe che il flirt tra Nikita Pelizon e Luca Onestini sia già giunto al termine. Poche ore fa infatti la modella ha deciso di dichiararsi all’ex tronista di Uomini e Donne, avendo un forte interesse nei suoi confronti. Tuttavia Luca inaspettatamente ha friendzonato Nikita, facendo intendere di vederla solo come amica e di non avere un secondo fine. Ma cosa accadrà quando la Pelizon verrà a conoscenza del gesto eclatante che voleva compiere il suo ormai ex fidanzato Valerio? Non resta che attendere per scoprirlo.