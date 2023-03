NEWS

Nicolò Figini | 31 Marzo 2023

GF Vip 7

I primi assistiti di Antonino Spinalbese

Il percorso di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip si è concluso ormai diverse settimane fa. Adesso sta conducendo di nuovo la sua vita di sempre fuori dalla Casa e si sta concentrando sul lavoro. Proprio per quanto riguarda questo aspetto, infatti, è stato rivelato che ha aperto una sua agenzia di talenti.

A rivelarlo ci ha penato anche il profilo Instagram Pipol TV. Pare che il nome sia Stan Management e lui è stato il primo assistito ufficiale. Sembra che abbia offerto un contratto anche a Luca Salatino e alla fidanzata Soraya. Avrebbe contattato anche altri ex vipponi del GF Vip, ma per il momento non avrebbe concluso le trattative:

“Si chiama Stan Management ed è l’agenzia di talenti di Antonino Spinalbese. Proprio così. L’ex di Belen Rodriguez ed ex gieffino ha aperto l’agenzia dove il primo assistito è proprio Spinalbese (lui stesso ha ritrattato il suo secondo ingresso nella Casa facendo aumentare il suo cachet). Spinalbese, in questo momento cerca nuovi talent. I primi che avrebbe contrattualizzato sarebbero Luca Salatino e la fidanzata Soraya. Poi le sta provando tutte per convincere gli ex gieffini nell’affidarsi alla sua gestione. Ma per ora solo due di picche per l’ex signor Rodriguez!”.

Nel mentre a parlare di Antonino ci ha pensato anche Ginevra Lamborghini. Quest’ultima ha rivelato in che rapporti sono al momento:

“Per me è sempre stata una persona con cui ho stabilito un affetto molto intenso. Abbiamo cominciato questa ‘amicizia’, poi dopo… io sono una persona che… se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Mi mantengo aperta e morbida nel classico ‘vediamo come va’ io lascio passare tutto, capito?“.

