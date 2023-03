Mara Venier dai carabinieri dopo il tweet di Mediaset: “Aspetto scuse anche private”

NEWS

Debora Parigi | 31 Marzo 2023

La reazione di Mara Venier dopo il tweet di Mediaset

La scorsa settimana si era accesa una polemica sui social dopo un commento molto offensivo dell’account ufficiale di Mediaset apparso su Twitter. Il tweet è apparso sotto un video in cui c’era Barbara D’Urso che aveva fatto una sorpresa a Mara Venier mandando un video-messaggio nel corso della puntata di Domenica In del 26 marzo.

Mediaset aveva subito detto che era stava vittima di un attacco hacker, infatti aveva disattivato l’account per poi riattivarlo il giorno successivo. E l’azienda si era anche scusata per l’accaduto con un comunicato ufficiale. Nonostante questo, però, alla conduttrice Rai non è andata molto giù questa cosa. Non solo aveva pubblicato il commento sul suo profilo Instagram, ma oggi ha fatto un’altra azione.

Pubblicando alcune foto nelle storie di Instagram, la Venier ha mostrato di essersi recata dai carabinieri. Nella prima foto ha scritto: “Aspettando scuse anche private”. Mentre nella foto successiva era in compagnia di tutti i carabinieri e li ha ringraziati. Infine nella terza foto ha scritto: “Salutame a Silvy”. Questa frase è un riferimento a quel tweet comparso la scorsa settimana.

Il sito TV Blog ha quindi contattato la conduttrice per avere dei chiarimenti riguardo questa visita ai carabinieri e a quello che ha scritto sui social. Lei ha risposto di non voler fornire ulteriori chiarimenti e ha chiuso con un “Chi vuol capire, capisce“.

Nel caso le parti coinvolte vogliano rilasciare delle dichiarazioni in merito, noi siamo a completa disposizione.