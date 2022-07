Antonino Spinalbese ha ormai accantonato la relazione con Belen Rodriguez. In questi giorni, infatti, è stato fotografato mentre baciava alla luce del sole la nuova fiamma Giulia Tordini. La Rodriguez, invece, ha ritrovato la felicità con Stefano De Martino e l’ex ha commentato proprio tale ritorno di fiamma:

C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni. Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia, mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, la famiglia e una propria vita. Mi stavo godendo uno dei momenti più belli, la nascita di un figlio, un’emozione che lei aveva già provato e che io provavo per la prima volta, e vedevo solo quella. Non eravamo allineati […]

Se ho mai avvertito il fantasma di Stefano De Martino? Assolutamente no, non lo dico per peccare di autostima, ma perché cancello il passato e mi baso su quello che c’è, sulle fondamenta di un rapporto. E spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare.