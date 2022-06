1 La nuova fiamma di Antonino Spinalbese

È trascorso quasi un anno da quando Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno messo un punto alla loro relazione. Come sappiamo poche settimane prima della separazione i due hanno avuto una figlia, Luna Marì, secondogenita della showgirl argentina. Quest’ultima nel mentre in questi mesi si è riavvicinata a Stefano De Martino, per la gioia di tutti i fan. In queste ore però a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato proprio Antonino, che dopo Belen sembrerebbe avere una nuova fiamma. Il settimanale Chi infatti ha svelato che Spinalbese starebbe frequentando la modella brasiliana Helena Prestes, concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express. I due si sarebbero incontrati nell’agenzia di comunicazione dove lavorano entrambi e starebbero uscendo da circa un mese. Questo quanto si legge su Chi e quanto riporta blogtivvu:

“Chi li conosce dice che fanno sul serio, che si sono ritrovati su molti aspetti delle loro vite. Intanto, si sono concessi una vacanza a Ibiza, un luogo carico di significati e di ricordi per Antonino. Ma, come dice chi conosce bene Ibiza, ci sono modi diversi di vivere l’isola. E questo è uno”.

Pare dunque che Antonino Spinalbese abbia ritrovato l’amore dopo Belen Rodriguez. Poche settimane fa nel mentre il parrucchiere ha raccontato di aver scoperto di avere una grave malattia autoimmune. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Dopo una giornata a tenere in braccio la mia piccola Luna inizio a sentire un forte dolore alla parte alta dell’intestino. Pensavo a un po’ di fatica. D’altronde tenere i bambini è piuttosto faticoso, più di quanto si possa pensare. Ma quei dolori non si fermano. Anzi fa sempre più male, passano 2 giorni 3, 4, non passa. È un dolore continuo che inizia a diventare lacerante così mi reco in ospedale per capire cosa mi stesse accadendo. Mi ricoverano all’istante. Partono gli accertamenti tra radiografie, prelievi e medici taciturni. Arriva il responso, ho una grave malattia autoimmune. Un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita”.

Ma non solo. Successivamente Antonino Spinalbese è tornato a parlare della sua malattia, entrando nei dettagli. Rivediamo le sue parole.