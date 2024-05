Antonino Spinalbese esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata (che fa di cognome Rodriguez) – FOTO

Gossip

Nicolò Figini | 27 Maggio 2024

Grande Fratello

Antonino Spinalbese, a distanza di alcuni mesi dai rumor sulla presunta nuova fiamma, ha pubblicato la prima foto di coppia con la fidanzata.

La nuova fiamma di Antonino Spinalbese

Dopo aver concluso la relazione con Belen Rodriguez, dalla quale è nata la figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese ha voluto rimanere single per un po’ di tempo. Anche dentro la casa del Grande Fratello, nonostante alcuni flirt, alla fine dei conti non ha mai intrapreso una vera e propria relazione con nessuna ragazza.

Le cose sono cambiate dal febbraio 2024, ovvero nel momento in cui sono iniziate a uscire le prime voci su una sua possibile storia con una giovane tatuatrice di 25 anni. Oggi queste indiscrezioni sembrano essere state confermate dai diretti interessati, che hanno deciso di uscire dall’ombra e ufficializzare il loro amore.

Antonino Spinalbese sta insieme a Ainhoa Foti Rodriguez, una tatuatrice originaria di Genova che, come vi abbiamo rivelato in passato a una connessione con Belen (che non riguarda solo il medesimo cognome). Nel 2021 infatti l’hair stylist si era recato da Ainhoa per farsi un tatuaggio dedicato proprio alla showgirl, ovvero un disegno intitolato “Amore e Psiche“. E probabilmente proprio in tale occasione si erano conosciuti, rimanendo però amici.

La foto di coppia di Antonino Spinalbese e la fidanzata

Qui sopra possiamo vedere una foto che ritrae la nuova coppia in macchina mentre si rilassa in una delle belle giornate dell’ultimo periodo. Adesso dovremo solo aspettare di vedere quanto tempo impiegheranno nel presentarsi alle reciproche famiglie, se già non lo hanno fatto lontani dai social.

Non possiamo fare altro che augurare ai due innamorati che la loro relazione duri per sempre. Noi ovviamente vi terremo aggiornati con tutte le notizie del caso, voi continuate a seguirci per non perdervi tutti i gossip sui vostri personaggi preferiti del mondo dello spettacolo.