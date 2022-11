NEWS

Andrea Sanna | 26 Novembre 2022

GF Vip: Antonino Spinalbese si isola

Antonino Spinalbese da giorni ormai avverte la mancanza di sua figlia nella Casa del GF Vip. Spesso in chiacchiera con gli altri compagni ha detto di aver ricevuto in dono una foto, ma è della scorsa estate e non così recente come avrebbe invece voluto. Il vippone continua a menzionare spesso la sua bambina Luna Marì (avuta nella relazione naufragata con Belen Rodriguez) e vorrebbe tanto poterla riabbracciare.

Spesso per tale motivo Antonino Spinalbese si rabbuia, un po’ come avvenuto quest’oggi. L’imprenditore, infatti, si è distaccato dal resto del gruppo e isolato in stanza dal letto. Come mostrato dalle immagini il gieffino tiene per tutto il tempo la testa sotto al cuscino per nascondersi dall’attenta telecamera, lì pronta a riprendere ogni suo movimento.

Giaele De Donà, accortasi di tale atteggiamento, si è avvicinata a lui per capire se tutto andasse bene e se fosse successo qualcosa di grave. Nonostante le divergenze avute, la coinquilina ha voluto capire cosa stesse accadendo. Antonino Spinalbese l’ha rassicurata spiegando che non ci fosse nulla di grave.

Intanto sul web sono spuntate le ipotesi e la più accreditata è appunto la mancanza che Antonino Spinalbese avverte nei confronti di sua figlia. C’è chi invece sostiene che tale comportamento sia dovuto ai continui scontri e divergenze avute con Oriana Marzoli, ma sembra esserci dell’altro dietro a questo malessere del vippone.

In questi istanti Antonino Spinalbese si è riaggregato agli altri compagni, ma appare davvero molto pensieroso. Non avrebbe nemmeno mangiato. Lui spera sempre di poter ricevere una sorpresa da parte di sua figlia prima della fine della trasmissione e del suo percorso dentro la Casa. In puntata, infatti, non manca occasione di chiedere ad Alfonso Signorini qualche notizia di Luna Marì e di poter ricevere qualche foto o sorpresa. Vedremo cosa succederà e se verrà accontentato.