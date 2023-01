NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Dicembre 2022

GF Vip 7

Parla l’ex di Antonella Fiordelisi

In questi mesi Antonella Fiordelisi si è confermata essere una delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello Vip 7. Fin dal primo giorno la schermitrice si è messa in gioco senza filtri, esponendosi sempre e dicendo la sua in ogni circostanza. Tuttavia col passare del tempo la Vippona ha diviso il web. Mentre in molti continuano a supportare e a sostenere Antonella, tanti altri da settimane la attaccano e la criticano per alcuni suoi atteggiamenti che non sono piaciuti ai più. In queste ore intanto sul web sta girando un’indiscrezione che sta già facendo discutere gli utenti sui social. Secondo quanto trapelato in rete infatti pare infatti che a breve l’ex fidanzato di Antonella, Gianluca Benincasa, possa arrivare al GF Vip 7 come concorrente ufficiale del reality.

Come sappiamo i due hanno avuto una lunga relazione in passato, che si è conclusa alcuni mesi prima dell’ingresso della schermitrice in casa. Solo qualche settimana fa come ricorderemo proprio Gianluca ha fatto una bellissima sorpresa ad Antonella Fiordelisi, durante la quale ha ammesso di essere ancora innamorato di lei. Tuttavia in quella circostanza la Vippona ha annunciato di non provare più alcun tipo di sentimento per Benincasa, pur essendo ancora molto legata a lui. Adesso, a seguito delle indiscrezioni che lo vedono come concorrente del GF Vip 7, Gianluca ha rotto il silenzio per la prima volta, e contattato da FanPage ha smentito i gossip sul suo conto, ammettendo di non aver ricevuto alcuna proposta. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sono l’unico che ancora non lo sa. Magari. Non mi è arrivata nessuna proposta, almeno per il momento”.

Al momento dunque non è previsto l’ingresso di Gianluca al GF Vip 7. In queste ore intanto sembrerebbe che la relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sia giunta nuovamente al capolinea, e al momento non è chiaro quello che potrebbe accadere tra i due.