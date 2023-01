NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Gennaio 2023

GF Vip 7

La reazione di Antonino Spinalbese

Quella di ieri senza dubbio è stata una puntata ricca di emozioni e colpi di scena al Grande Fratello Vip 7. Tuttavia anche dopo la fine della puntata è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo divertire il web. Antonino Spinalbese ha infatti commesso una simpatica gaffe che sta facendo il giro dei social, e che coinvolge la sua ex Belen Rodriguez. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando a fine puntata Alfonso Signorini ha rivelato a Giaele De Donà che suo marito Brad sarebbe andato a cena nel ristorante in cui lavora Cristina Quaranta in compagnia di diverse donne. A quel punto tra la modella e l’ex volto di Non è la Rai c’è stato un acceso scontro, e dopo la puntata Giaele è tornata a parlare della questione proprio con l’hairstylist, con Tavassi e con Andrea Maestrelli.

I tre hanno così iniziato a fare dell’ironia, ammettendo di voler partecipare a loro volta a queste cene insieme a Brad. A un tratto però proprio Antonino Spinalbese ha nominato per sbaglio Belen Rodriguez, confondendo il suo nome con quello di Giaele. Il Vippone tuttavia si è immediatamente reso conto della gaffe e la sua reazione è stata tutta da ridere. Ecco le sue parole e il video che sta facendo il giro del web:

“Parliamo con Brad direttamente. Brad quando fai queste cene noi vorremmo diventare più tuoi amici che amici di Belen…Niente ho sbagliato”.

La gaffe di Antonino Spinalbese ha fatto divertire gli utenti, che naturalmente hanno commentato con battute il momento. Nel mentre il Vippone prosegue il suo percorso all’interno della casa senza intoppi e sembrerebbe essere uno dei protagonisti più amati di questa edizione. Ma cosa accadrà per lui nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.