1 L’aereo per Antonino Spinalbese

Ieri sera Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si sono rivisti dopo gli attacchi lanciati nella precedente puntata. L’ex vippona gli ha chiesto scusa e lui l’ha perdonata:

Ti chiedo scusa perché ho frainteso le tue parole. Ho capito. mi dispiace, ti ho visto molto provato. Mi è pianto il cuore, non avrei voluto andare a pugnalarti alle spalle. Non era mia intenzione. Quello che è successo non è niente. Per me sei la persona bella che ho conosciuto per due settimane. Ma ho capito chi sei. Quella cosa che hai detto era tolta da un altro contesto, non mi hai infangata. Non mi hai voluto mettere in una posizione brutta. Ho capito e ti chiedo scusa. Vorrei dirti un sacco di cose. Non so se posso. Te le racconterò.

In seguito, però, Antonino Spinalbese si è ritrovato a parlare di tutta la situazione con Carolina e ha affermato: “Assolutamente, però… Sì, Ginevra… Sembrano delle pagliacciate. Sono delle pagliacciate. Quello che abbiamo fatto prima… Ora devo farmi i miei pensieri perché lei esponendosi così tanto nei miei confronti… Nel senso che mi ha mirato proprio… Lascia perdere che mi ha chiesto scusa e non riesce a trattenersi… Non me ne frega niente“. Quasi togliendo ogni dubbio sul suo coinvolgimento sentimentale con Ginevra ha detto: “Senti, se io fossi preso di Ginevra non dormirei nel letto con Giaele“.

I fan dei Gintonic, però, non si arrendono e hanno mandato un aereo per loro in queste ore (QUI la foto). La reazione di Antonino non è stata delle più accese. Nei commenti, tuttavia, leggiamo il commento di un utente che afferma di sapere per certo che Ginevra ha contribuito a pagare l’aereo (QUI la foto). Ovviamente non possiamo sapere nulla con estrema certezza. Tutto ciò è da prendere con le pinze.

Le notizie non terminano qui…