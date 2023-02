NEWS

Andrea Sanna | 17 Febbraio 2023

GF Vip 7

Lo scontro tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli

Scintille nella notte tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Nel post puntata l’hairstylist ha criticato, senza mezzi termini, gli atteggiamenti della coinquilina, arrivando poi all’acceso scontro con lei.

Antonino Spinalbese non sembra aver compreso le ragioni che hanno spinto la venezuelana a nominare Andrea Maestrelli e di questo ne ha parlato con Daniele in cucina. Mentre ha esposto il suo pensiero, l’ex di Belen Rodriguez ha accusato di falsità e strategia Oriana Marzoli: “Lei doveva nominare me”, ha detto convinto ripensando ai trascorsi. Secondo lui, infatti, la ragazza avrebbe avuto molte più ragioni per fare il suo nome, dato che spesso ha dichiarato di essere ancora risentita da quanto accaduto con Spinalbese.

Daniele Dal Moro ha ascoltato il suo amico e ha provato a difendere Oriana Marzoli. Nel farlo però ha trovato il muro di Antonino Spinalbese, il quale non sembra voler sentire ragioni. Lui è certo che ci sia del “marcio” nei modi di fare della venezuelana: “Antonella viene giudicata da cinque mesi. Lei invece non viene mai giudicata per il modo in cui gioca. Mi sono venuti a dire che Oriana è la più vera della Casa. Stiamo scherzando?”.

A quel punto nella conversazione è piombata proprio Oriana Marzoli, che senza giri di parole ha pensato di affrontare Antonino Spinalbese: “Se parli di me, te lo spiego io”. La modella si è detta intenzionata a spiegare quelle che sono le ragioni che l’hanno portata a nominare Andrea. Sebbene sia dubbioso, però, Antonino ha respinto la richiesta della coinquilina: “Se parlo di te non vuol dire che io debba parlare con te”.

Questo è bastato per infiammare, e non poco, i toni della discussione. Da una parte troviamo Oriana Marzoli sostenere di non dover necessariamente nominare qualcuno a causa di vecchie discussioni. Dall’altra invece Antonino Spinalbese è convinto che il fatto che non l’abbia nominato sta a significare che lei per tutto questo tempo ha finto con lui e con la rottura del loro rapporto. Stando al suo parere la venezuelana avrebbe fatto la vittima, solo per uscirne bene nel gioco.

Tra un’accusa e un’altra, Antonino Spinalbese ha dato della bugiarda a Oriana Marzoli. Quest’ultima a sua volta ha risposto dicendo di non aver problemi a dire quel che pensa. Crede di essere stata sincera, vera e lineare in tutto questo tempo, ma Antonino l’ha bloccata: “Essere la preferita non implica che tu sia vera”.

La discussione tra i due è proseguita per un po’ su questa linea, tra una stoccata e un’altra e urla. Il tutto si è concluso poi senza un vero e proprio chiarimento tra le parti. Sul sito del GF Vip 7 è disponibile la clip dello scontro avvenuto nella notte tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.