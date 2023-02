NEWS

Nicolò Figini | 17 Febbraio 2023

GF Vip 7

I dubbi di Edoardo Tavassi su Antonella

In queste ore Antonella Fiordelisi si è molto lamentata di aver perso il televoto dedicato al vippone preferito contro Oriana Marzoli. Tanto dispiaciuta che è anche scoppiata a piangere, affermando che il pubblico non la capisce: “Stiamo subendo delle cose da mesi e vedere che non arriviamo al pubblico, è brutto eh! Se il pubblico non ci ha capite a me e Nikita ci rimaniamo male perché siamo stressate“. A un certo punto è arrivato il momento di eleggere gli immuni della serata. Ed è proprio qui che qualche ore più tardi entra in scena Edoardo Tavassi.

Ieri sera, infatti, come al solito Sonia Bruganelli ha dato l’immunità proprio alla Fiordelisi. Come possiamo anche vedere dal video disponibile QUI, Tavassi inizia a sospettare qualcosa. Secondo lui, quindi, il fatto che Sonia dia sempre l’immunità ad Antonella quando il televoto la settimana successiva sarà eliminatorio, significa solo una cosa. Queste le sue parole esatte: “Il fatto che Sonia quando c’è da eliminare la salva, mi sta facendo pensare che forse se va in nomination non si salva. Hai capito il discorso?“

Vero è che Oriana avrebbe potuto mandare in nomination diretta Antonella quando ne aveva avuto la possibilità poco prima. Tuttavia lei stessa ha affermato: “Avrei potuto farlo per strategia ma non l’ho fatto. Io sono obiettiva. Questa settimana ho visto dei fatti che non mi sono piaciuti su Nikita“. Voi che cosa ne pensate di tutta questa storia? Pensate che Edoardo Tavassi abbia ragione? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

