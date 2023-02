NEWS

Nicolò Figini | 23 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il caso di Antonino Spinalbese a Striscia la Notizia

Nella giornata di ieri è stato diffuso un video all’interno del quale Antonella Fiordelisi parlava con Sarah Altobello di quello che le avrebbe detto Antonino Spinalbese. Quest’ultimo, infatti, è uscito più volte dalla Casa più spiata d’Italia anche per alcuni problemi di salute. Per tale ragione ha avuto un contatto con il mondo esterno e tutto ciò lo avrebbe portato a venire a conoscenza del pensiero generale dei telespettatori. Questo ciò che ha raccontato l’influencer:

“Antonino mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui“.

In questo caso, però, forse Micol dovrebbe sperare di non essere la più votata dal pubblico. I vipponi, compreso Antonino Spinalbese, questo non lo sanno. Ma il conduttore del GF Vip, nella diretta di lunedì, a rivelato che il televoto in chiusura questa sera non sarà per votare il preferito ma l’eliminato definitivo. In nomination, in questo caso, ci sono proprio Antonino, Antonella, Micol e Nikita. Chi tra loro dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia? Staremo a vedere.

Fatto sta che la questione di Antonino è finita addirittura a Striscia la Notizia. Il concorrente potrebbe venire squalificato per quanto accaduto? Non lo sappiamo, ma il TG satirico ha fatto notare che altri vipponi in passato commesso la stessa violazione. Tra questi citiamo, per esempio, Attilio Romita, Oriana Marzoli o Wilma Goich. Di conseguenza, molto probabilmente, come gli altri nemmeno lui subirà alcuna conseguenza. Uno scivolone può capitare a tutti.

Continuate a seguirci per tante altre news ed eventuali aggiornamenti sulla questione.