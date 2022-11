NEWS

Nicolò Figini | 16 Novembre 2022

GF Vip 7

Antonino Spinalbese e il paragone con “Tre metri sopra il cielo”

Pochi giorni fa Antonino Spinalbese si è aperto con alcuni vipponi della casa e ha raccontato del suo primo incontro con Belen Rodriguez, sfociando anche in dettagli più intimi e privati come la perdita del figlio. Quello che ha incuriosito i fan, tuttavia, è la prima parte delle dichiarazione. Stando a quanto riporta l’hair-stylist una sera si trovava a casa della conduttrice con altre persone. A un certo punto Belen gli avrebbe rovesciato addosso un bicchiere di vino:

“E allora lì mi parte. La prendo davanti alla gente in casa e la butto sotto la doccia. Non puoi capire come si dimenava. Eh per lei era una sfida. Sulle porte così… Non ricordo come ma cade un quadro e si spacca. Ero a un bivio. Vado avanti sopra il vetro, tutto insanguinato, verso la doccia per bagnarla tutta. Lì è scattato il primo bacio“.

Qualche ora fa però è arrivata una segnalazione al profilo Instagram Very Inutil People. Un follower ha scritto quanto segue: “Mi è venuto un flash. La storia di Belen che butta un drink addosso ad Antonino è tipo una cosa successa in ‘Tre metri sopra il cielo’. Baby buttava un drink addosso a Step e per vendicarsi la buttava sotto la doccia“. QUI possiamo anche vedere i video in questione. A questo punto Antonino Spinalbese potrebbe essersi inventato la sua storia perché è una coincidenza troppo grande per essere solo frutto del caso.

Un’altra possibilità, quella che per molti ha più senso, è che al massimo Antonino ha preso spunto dalla scena del film per ricreare il momento. Forse si è trattato di un evento fortuito che ha portato al gesto finale. O magari è davvero soltanto tutto un caso e non c’è niente di strano sotto. Fatto sta che in tanti hanno sorriso per questa somiglianza. Continuate a seguirci per molte altre news.