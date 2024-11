Gerry Scotti commenta la possibilità di vedere La Ruota della Fortuna in onda contro Affari Tuoi: le sue dichiarazioni

Di recente si è parlato della possibilità di spostare La Ruota della Fortuna in access prime time, dove si sfiderebbe contro Affari Tuoi. Adesso però a rompere il silenzio è Gerry Scotti.

Il futuro de La Ruota della Fortuna

Anche quest’anno a tornare in onda su Canale 5 è stata La Ruota della Fortuna. La nuova edizione del celebre game show, condotto da Gerry Scotti, giorno dopo giorno tiene compagnia a milioni di telespettatori, ottenendo un ottimo successo. Proprio alla luce degli straordinari risultati, in questi giorni è emersa una voce di corridoio che ha fatto discutere il web e che non è affatto passato inosservata.

Stando a quanto si è mormorato, Mediaset avrebbe pensato di spostare La Ruota della Fortuna nell’access prime time di Canale 5. In questa ipotesi dunque il programma andrebbe a prendere il posto di Striscia La Notizia e a sfidare di conseguenza la nuova edizione di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. Adesso però, a seguito dei rumor mai confermati, a rompere il silenzio è stato lo stesso Gerry Scotti, che al settimanale Chi ha spiegato che non avrebbe problemi, con qualsiasi game show, ad accettare la sfida. Tuttavia il presentatore ha ricordato la presenza del tg satirico di Antonio Ricci in quella fascia oraria e ha così dichiarato:

“Una cosa fatta bene può sfidare qualunque programma, ho tanti cavalli di battaglia e, se vogliamo fare una provocazione, potrei dirti che anche Chi vuol essere milionario? e The Wall possono sfidare Affari tuoi. Ma non fanno parte del mio panorama attuale, perché il mio prossimo impegno sarà a Striscia la notizia, quindi non vedo l’applicabilità”.

Pare dunque che Gerry Scotti abbia messo la parola fine ai gossip. La Ruota della Fortuna continuerà ad andare in onda al tradizionale orario e al momento dunque non sono previsti cambiamenti nel palinsesto Mediaset.