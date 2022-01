L’eliminata del 28 gennaio 2022 è Federica Calemme

La puntata del Grande Fratello Vip 6 del 28 gennaio 2022 si è aperta parlando, come sempre, del triangolo Delia–Soleil–Alex. Più avanti nel corso della serata se ne è parlato meglio, con l’arrivo anche di Belli che ha risposto a una serie di domande del conduttore. Ma non finisce qui. La serata è proseguita con Barù, in nomination, che ha discusso con Nathaly per delle battute che non le sono piaciute. Veniamo, quindi, al momento dell’eliminazione. A rischio, oltre al gieffino, anche Federica Calemme e Nathaly Caldonazzo.

Alfonso Signorini ha chiamato i tre al centro del salone con le spalle al LED e ha chiuso il televoto. Dopo una breve conversazione, in attesa della busta, abbiamo saputo che il primo a salvarsi è stato proprio Barù. Le altre due hanno dovuto pazientare anche un po’ e sono tornate a posto. Nel corso della serata, quindi, Sonia Bruganelli ha fatto una rivelazione intima in merito al marito. L’evento successivo è stato quello in cui Giacomo Urtis ha commentato, fuori campo, senza sapere di avere il microfono aperto, qualcosa sull’amore libero di cui ha parlato Delia.

Eccoci, quindi, giunti al momento dell’eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip. Questa sera tra Nathaly e Federica Calemme è stato proprio il turno di quest’ultima. Il pubblico, infatti, ha preferito molto Barù. Qui di seguito le percentuali: Barù è stato salvato dal 53% del pubblico, Nathaly dal 33% e, infine, Federica dal 14%. Non ci rimane, ora, che attendere le nomination. Chi andrà al televoto della prossima settimana? Lo scopriremo.

