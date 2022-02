1 Antonio Medugno lascia il GF Vip?

Sono trascorsi soltanto pochi giorni da quando Antonio Medugno ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 6, diventando a tutti gli effetti un concorrente del reality. Tuttavia sembrerebbe che in queste ore il tiktoker sia già in crisi. Come sappiamo solo durante la scorsa diretta c’è stato un duro scontro tra Antonio e Alessandro Basciano, e gran parte della casa si è schierata contro di lui. Una delle poche a prendere le sue difese è stata Soleil Sorge, con la quale il modello sembrerebbe avere un bel legame. Proprio ieri sera, mentre chiacchierava con l’ex corteggiatrice, con Delia Duran e con Katia Ricciarelli, Medugno ha svelato che sta meditando di lasciare il Grande Fratello Vip per via di un suo problema personale. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Temo di riavere quel pensiero e non ho chi mi ha aiutato fuori. Quando sto male mi distacco dal cibo, poi dopo come mi riprendo? È questa la mia paura. Io ho difficoltà a distrarmi in quei momenti. Mi isolo, non riesco a cercare aiuto”.

A quel punto a intervenire prontamente è stata Soleil Sorge, che ha affermato di essere pronta ad aiutare Antonio Medugno, qualora ce ne fosse bisogno. Ecco cosa ha aggiunto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne:

“Sappi che a prescindere, in qualsiasi momento ti senti solo, io ci sono. Anche se hai un momento di sconforto noi ci siamo”.

Antonio: quando sto male mi distacco dal cibo, e per quel problema poi come mi riprendo? È questa la mia paura

Soleil: Sappi che in qualunque momento io ci sono, ti aiuterò a distrarti, una partita a biliardo, parlare, quello che vuoi



Sole ..❤️#gfvip #solearmy pic.twitter.com/1U3kVr4GwW — CIAUUU (@Soleilcentrica) February 8, 2022

Nel mentre solo qualche giorno fa proprio Antonio Medugno è stato deriso da alcune Vippone. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.