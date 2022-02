1 Le accuse ad Antonio Medugno

Sono trascorsi solo pochi giorni da quando Antonio Medugno ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6, tuttavia sembrerebbe che il tiktoker abbia già attirato l’attenzione del web. Solo alcune ore fa, nel corso dell’ultima diretta, c’è stato un duro scontro tra il modello e Alessandro Basciano, che naturalmente non è passato inosservato. Come se non bastasse al momento delle nomination gran parte della casa ha votato proprio per Antonio, che così è finito al televoto. Tuttavia a non passare inosservata è stata la votazione di Barù, che ha affermato in diretta di voler nominare Medugno per via di quanto sarebbe accaduto in bagno. Stando alle sue dichiarazioni, il tiktoker avrebbe lasciato il bagno sporco, facendo la pipì sulla tavoletta del bagno.

Dopo la fine della puntata così Alessandro Basciano, chiacchierando con Sophie Codegoni e con Soleil Sorge, ha deriso Antonio Medugno per via della sua igiene personale. A quel punto però, inaspettatamente, a prendere le difese del modello è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha affermato:

“Guarda che non è stato lui. Ti dico che prima di lui c’era stato un altro che aveva fatto la pipì lì, è un classico. Non è carina la cosa che ha detto Barù. Non esageriamo”.

Soleil che difende Antonio sulla nomination di Gianluca e che la motivazione di Barù sulla pipì non è stata carina da dire in diretta. ❤️ #gfvip pic.twitter.com/W9E2c5UE6G — A d e l e (@_unstoppablexx_) February 8, 2022

Nel mentre come se non bastasse solo qualche giorno fa proprio Antonio Medugno era stato deriso da alcune concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Rivediamo cosa è accaduto.